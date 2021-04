Funerali di Filippo | il retroscena sulla distanza tra William e Harry

(Di lunedì 19 aprile 2021) Le immagini dicosì lontani, durante il corteo funebre che ha preceduto la cerimonia per dare l’ultimo addio al Principe, hanno ben dato prova del muro che si è venuto a creare tra i due fratelli. Ora spunta unche spiegherebbe come mai aidel nonno fossero fisicamente distanti. Stando a quanto una fonte vicina alla Royal Family ha rivelato al Daily Mail, dietro quella lontananza ci sarebbe stata una precisa volontà di. Pare che sia stato il primogenito di Lady Diana a chiedere che non fossela persona al suo fianco durante la processione che ha scortato la bara del Principedal castello di Windsor fino alla cappella di San Giorgio, dove si sono tenuti i. Invece ...

Advertising

chetempochefa : “La regina desidera condividere questa fotografia privata scattata con il Duca di Edimburgo in cima ai Coyles of Mu… - fanpage : I funerali del Principe Filippo alla St. George Chapel #PrincePhilipfuneral - fanpage : La Regina Elisabetta ai funerali del marito Filippo #PrincePhilipfuneral - flamulamaria : La fragilità della Regina e quella chiacchierata tra William ed Harry preludio (forse) alla pace - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Harry e William, ai funerali di Filippo scoppia la pace: tutto merito di Kate -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Filippo

Giovedì 22 aprile alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni verrà infatti celebrata una messa in ricordo del principed'Inghilterra ad una settimana dai suoi. Un momento ...Dalla freddezza alla pace ritrovata: idel principesono stati l'occasione per riconciliare i due nipoti, William e Harry . Tutto merito di Kate Middleton , che avrebbe favorito la riappacificazione tra il marito ed il ...Ben 13 milioni di persone nel Regno Unito hanno visto il funerale del principe Filippo. L'intervista che Meghan Markle ha rilasciato a Oprah Winfrey è stata seguita da ...Era uno speciale minibus allestito per trasportare i cacciatori e le loro armi, quello che gli addetti ai lavori chiamano 'Gun Bus', in dotazione alla Royal Family, la Land Rover Defender TD5 130 del ...