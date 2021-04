Frittata con sgombro e zucchine, la ricetta che stupisce (Di lunedì 19 aprile 2021) Un’altra ricetta Cotto e Mangiato da provare, è la Frittata con sgombro e zucchine, il secondo piatto preparato oggi 19 aprile 2021 da Tessa Gelisio. Una ricetta facile e veloce ma che sorprende perché in genere lo sgombro non si usa per le frittate. In questo caso Tessa ha comprato una scatoletta di sgombro al naturale ma possiamo anche pensare ad altri di pesce per preparare più frittate di questo tipo. Aggiungiamo anche questa idea gustosa alle nuove ricette Cotto e Mangiato. Ecco come in pochi minuti si prepara la Frittata con le zucchine e sgombro. RICETTE COTTO E MANGIATO – Frittata sgombro E zucchine Ingredienti: 6 uova, 200 g di zucchine ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 aprile 2021) Un’altraCotto e Mangiato da provare, è lacon, il secondo piatto preparato oggi 19 aprile 2021 da Tessa Gelisio. Unafacile e veloce ma che sorprende perché in genere lonon si usa per le frittate. In questo caso Tessa ha comprato una scatoletta dial naturale ma possiamo anche pensare ad altri di pesce per preparare più frittate di questo tipo. Aggiungiamo anche questa idea gustosa alle nuove ricette Cotto e Mangiato. Ecco come in pochi minuti si prepara lacon le. RICETTE COTTO E MANGIATO –Ingredienti: 6 uova, 200 g di...

CENE VELOCI PER UNA SETTIMANA Mescoliamo bene e versiamo la frittata in una teglia da 22cm con carta forno. Cuociamo a 180 gradi in forno ventilato per 20 - 25 minuti oppure in forno statico a 190 gradi per lo stesso tempo. È ...

Frittata di zucchine e sgombro Grattugiate 200 grammi di zucchine (con il foro grande). Tritate 1/2 cipolla e fatela appassire in padella con olio Evo, aggiungete le zucchine, salate, coprite e completate la cottura aggiungendo acq ...

