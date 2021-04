Fotinì Peluso | «Il sesso è come ci pare»

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 19 aprile 2021), 22 anni, è protagonista di Nudes, la serie sul revenge porn di Laura Luchetti (in onda su RaiPlay dal 20 aprile). Gabriele Niola l’ha intervistata per GQ. Qui, un estratto dell'articolo.per GQ.jpg. Camicia Miu Miu, collana e orecchini Eroina999 Luca MassaroSono tre le indagini che vengono aperte ogni giorno perché una donna ha trovato il coraggio di dirsi vittima di revenge porn, reato introdotto dal cosiddetto Codice Rosso, e cioè la legge n. 69/19, il primo strumento varato per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere. Sono tante le storie che trovano spazio sui giornali quando finiscono peggio disono iniziate, ma sono solo un accenno di quel che c’è sotto: la diffusione illecita di immagini sessualmente ...