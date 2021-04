Fortnite Stagione 6 Guida | Come completare tutti gli incarichi

(Di lunedì 19 aprile 2021) La6 diè arrivata con nuovidaper la precedente, vogliamo condividere con voi le Guide pertutte le sfide. Caccia animali selvatici Incarico molto semplice, non dovete far altro che eliminare gli animali selvatici che trovate nella mappa, vi consigliamo di recarvi a Fortezza Furtiva. Consuma granturco alla Fattoria di Steel Perl’incarico, recatevi alla Fattoria di Steel e raccogliete granturco. Crea armi primordiali usando ossa e armi improvvisate La nuovaha introdotto la possibilità di creare armi, vi basterà raccogliere delle ossa, che potete anche acquistare da un NPC e fabbricare le armi perl’incarico, ...

Queste sono le posizioni delle varie stazioni di servizio in, a partire dal Capitolo 26: Una volta raggiunta una stazione di servizio, puoi fare il pieno di benzina semplicemente ...Fortnite X Batman Punto Zero ha, in una delle sue copertine, Deathstroke raffigurato. Cosa significa? Che si tratti di una nuova skin?Circolano voci secondo cui Deathstroke sarà il prossimo personaggio DC a fare la sua apparizione in Fortnite. Il capitolo 2 della quinta stagione di Fortnite presentava alcuni dei più grandi crossover ...