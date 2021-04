Fondirigenti | manager in azienda moltiplicano potenzialità imprese calzaturiero

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Digitalizzazione, sostenibilità, economia circolare: sono questi i trend che caratterizzeranno il settore moda nel prossimo futuro. Le aziende del comparto, in particolare, si trovano ad affrontare un processo interno diializzazione passando da una conduzione esclusivamente familiare ad una più razionale e strutturata. Lo sviluppo di competenzeiali sarà quindi strategico per affrontare le sfide imposte dai mercati e per governare i processi di cambiamento accelerati dall'avvento della pandemia. È quanto emerso dallo studio disui 'Nuovi trend e nuovi scenari. Analisi delle competenze e dei profiliiali per le aziende del sistema moda', realizzato dal Politecnicodella Riviera del Brenta, ...