Fondirigenti: manager in azienda moltiplicano potenzialità imprese calzaturiero (Di lunedì 19 aprile 2021) Digitalizzazione, sostenibilità, economia circolare: sono questi i trend che caratterizzeranno il settore moda nel prossimo futuro. Le aziende del comparto calzaturiero, in particolare, si trovano ad affrontare un processo interno di managerializzazione passando da una conduzione esclusivamente familiare ad una più razionale e strutturata. Lo sviluppo di competenze manageriali sarà quindi strategico per affrontare le sfide imposte dai mercati e per governare i processi di cambiamento accelerati dall’avvento della pandemia. È quanto emerso dallo studio di Fondirigenti sui ‘Nuovi trend e nuovi scenari. Analisi delle competenze e dei profili manageriali per le aziende del sistema moda’, realizzato dal Politecnico calzaturiero della Riviera del Brenta, in collaborazione con ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Digitalizzazione, sostenibilità, economia circolare: sono questi i trend che caratterizzeranno il settore moda nel prossimo futuro. Le aziende del comparto, in particolare, si trovano ad affrontare un processo interno diializzazione passando da una conduzione esclusivamente familiare ad una più razionale e strutturata. Lo sviluppo di competenzeiali sarà quindi strategico per affrontare le sfide imposte dai mercati e per governare i processi di cambiamento accelerati dall’avvento della pandemia. È quanto emerso dallo studio disui ‘Nuovi trend e nuovi scenari. Analisi delle competenze e dei profiliiali per le aziende del sistema moda’, realizzato dal Politecnicodella Riviera del Brenta, in collaborazione con ...

Smart working, nuova normalità? di Rita Maria Stanca Più della metà delle aziende, il 54% nello specifico, manterrà lo smart working non soltanto durante questa lunga fase di emergenza sanitaria, ma anche dopo, in misura permanente.

