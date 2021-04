Advertising

StraNotizie : Fondirigenti: manager in azienda moltiplicano potenzialità imprese calzaturiero - lifestyleblogit : Fondirigenti: manager in azienda moltiplicano potenzialità imprese calzaturiero - -

Ultime Notizie dalla rete : Fondirigenti manager

Il Tempo

...nel corso di un recente Webinar al quale hanno preso parte numerosi imprenditori e... potranno essere finanziati con i fondi interprofessionali Fondimpresa edei quali Ricerche e ......, FSE e altri fondi. Solo nel 2019 ha formato 23.000 persone, tra occupati (dagli apprendisti ai), soggetti in cerca di lavoro o di ricollocamento (neet, giovani under 30, ...Roma, 19 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Digitalizzazione, sostenibilità, economia circolare: sono questi i trend che caratterizzeranno il settore moda ...di Rita Maria Stanca Più della metà delle aziende, il 54% nello specifico, manterrà lo smart working non soltanto durante questa lunga fase di emergenza sanitaria, ma anche dopo, in misura permanente.