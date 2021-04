“F******o Cancro” | la mamma finisce la chemio e le ordina dei palloncini | il venditore regala tutto

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 19 aprile 2021) C’è qualcosa più importante del profitto. Può sembrare retorica spicciola, considerando l’andamento veloce dell’economia, e la sempre più comune smania di arricchirsi, ma quanto accaduto all’utente di ‘reddit’ shannonhar95 sembra far avverare il vecchio adagio a discapito della logica capitalista. Per celebrare la fine dellaterapia della madre, la ragazza hato diversida unprivato su amazon che, per mostrare empatia per una evento tanto gioioso, decide di spedirle igratis, rendendole il totale importo dell’ordine. “Made me Happy, made me smile” C’è un gruppo su ‘reddit’, la nota piattaforma social, che conta quasi 100 mila utenti e che ha come unico scopo la condivisione di momenti, occasioni, pensieri gioiosi. Un utilizzo molto virtuoso ...