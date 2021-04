(Di lunedì 19 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=R04rW7BNZ3Y Circa una settimana fa, insi è abbattuta la prima forte tempesta primaverile, caratterizzata da una tempesta di fulmini. Varie aree hanno patito di fortissime piogge, che come si sa, innon trovano un buon terreno per essere smaltite, e creano allagamenti. I fulmini hanno causato danni anche domestici, oltre che incenerito vari alberi, causato black out. Ma è tra aprile e maggio che insi osserva il picco massimo di, ed anche grosse trombe marine. E una di queste si è vista l’11 aprile. L'articolo proviene daGiornale.

Advertising

zazoomblog : Florida raffica di temporali con tornado. Video meteo - #Florida #raffica #temporali #tornado. - CorriereQ : Florida, raffica di temporali con tornado. Video -

Ultime Notizie dalla rete : Florida raffica

Meteo Giornale

Oggi dunque avremo unadi risultati Serie D con il turno infrasettimanale che sarà la ...Insieme Formia Vis Artena Latte Dolce Carbonia Muravera Afragolese Nocerina Monterosi Nuova...... sul suo profilo ufficiale, la professoressa e direttrice dell'UF One Health Center dell'Università della, ha documentato la sua vaccinazione contro il Covid . Tweet e foto a. Today ...Circa una settimana fa, in Florida si è abbattuta la prima forte tempesta primaverile, caratterizzata da una tempesta di fulmini. Varie aree hanno patito di fortissime piogge, che come si sa, in Flori ...