Florentino Perez | «Super League? Abbiamo salvato il calcio»

Advertising

AntoVitiello : Florentino #Perez: 'Senza la #SuperLeague il calcio morirà prima del 2024. Grandi e piccoli club moriranno. #Uefa?… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide… - PBPcalcio : #SUPERLEAGUE ?? Presidente: Florentino Perez Vice: Andrea Agnelli e Joel Glazer - chandlerbing020 : RT @EpyAle: 24 ore di retorica patetica, totalmente slegata dalla realtà. Poi è arrivata l'intervista di Florentino Perez a riportare tutt… - yannisoff_ : Florentino Perez en conf, boss attitude. #superleague -

Ultime Notizie dalla rete : Florentino Perez

La rivoluzione del calcio ha un cuore italiano, perché il motore della è stato proprio insieme al presidente del. Un'idea sviluppata nell'ultimo quinquennio che ha trovato terreno fertile tra i top club d'Europa anche per combattere gli effetti negativi della pandemia mondiale. In Italia Agnelli ...L'annuncio die Andrea Agnelli ha meno di 24 ore, Jp Morgan ha confermato che finanzierà l'operazione con 4 miliardi di euro, la nuova Superlega parla sempre più americano, e il ...Groupe Paredes nasce nel 1942 e cresce come azienda a gestione familiare. Da trent'anni Paredes Italia S.p.a. opera in Italia, si consolida proprio mettendo radici ...Parla Florentino Perez: “La Super League è la soluzione. Il calcio deve evolversi” Florentino Perez uno dei creatori e fondatori della nuova super competizione europea ha par ...