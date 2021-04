Florentino Perez LIVE | «Super League? Soluzione al periodo drammatico del calcio»

(Di martedì 20 aprile 2021), presidente dellae del Real Madrid, parla della nuova competizione europea. Le sue dichiarazioni, presidente dellae del Real Madrid, parla della nuova competizione europea ai microfoni di El Chiringuito. Le sue dichiarazioni. «Molti club importanti in Spagna, Italia e Regno Unito vogliono trovare unaa una situazione finanziaria pessima. L’unico modo è giocare partite più competitive. Invece di giocare la Champions, laaiuta i club a recuperare i guadagni persi. Qui al Real Madrid abbiamo perso molti soldi, stiamo attraversando una situazione molto brutta. Quando non c’è profitto, l’unico modo è ...

Advertising

PBPcalcio : #SUPERLEAGUE ?? Presidente: Florentino Perez Vice: Andrea Agnelli e Joel Glazer - sole24ore : ?? Florentino #Perez del Real Madrid sarà il presidente della neonata #SuperLeague. Andrea #Agnelli uno dei due vice… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, parla Florentino #Perez: 'I club importanti di Inghilterra, Spagna e Italia devono trovare una s… - NetworkInquirer : RT @verok_cal: VPN scroccata e pagata da Dorel Birra Ichnusa non filtrata belle fredda E ci si gode Florentino Perez umiliare la UEFA su El… - riccardomaug : RT @verok_cal: 'Prima e ultima volta che vengo in questo programma' (Florentino Perez) -

Ultime Notizie dalla rete : Florentino Perez

La rivoluzione del calcio ha un cuore italiano, perché il motore della è stato proprio insieme al presidente del. Un'idea sviluppata nell'ultimo quinquennio che ha trovato terreno fertile tra i top club d'Europa anche per combattere gli effetti negativi della pandemia mondiale. In Italia Agnelli ...L'annuncio die Andrea Agnelli ha meno di 24 ore, Jp Morgan ha confermato che finanzierà l'operazione con 4 miliardi di euro, la nuova Superlega parla sempre più americano, e il ...Lucifero, il presuntuoso angelo ribelle, ha le fattezze di Florentino Perez, imprenditore spagnolo a capo di un grande gruppo di costruzioni, presidente del Real Madrid (rieletto per la sesta volta, f ...Lui, vice, e Florentino Perez, presidente, a capo degli scissionisti, pronti a mettere la Uefa con le spalle al muro. La Uefa, da sola, può nulla, ma insieme al grande mondo del calcio (Fifa, ...