Florentino Perez | il magnate spagnolo che punta alla Superlega e ad Atlantia

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 aprile 2021) Non basta il Real Madrid, non basta essere uno dei più grandi costruttori di Spagna, non basta nemmeno diventare il (probabile) primo Presidente della neonatadel calcio.vuole di più. Dieci miliardi. E' quanto il gruppo Acs, il principale consorziodi infrastrutture, ha messo sul tavolo per acquistareed entrare, così, in Autostrade per l'Italia con il fine di creare il più grande gruppo europeo delle autostrade. Un progetto ambizioso che in calce vede la firma dil'imprenditore re Mida che ha traghettato da una parte la Spagna nel terzo millennio grazie a una serie di opere infrastrutturali di ultima generazione e dall'altra il Real Madrid sul tetto del mondo a livello calcistico. Chi è ...