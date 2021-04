Fiumicino | cade dalla finestra di un’abitazione | gravissimo ragazzo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tragedia a, dove nella serata di oggi, 19 aprile, un giovane è cadutodi, intorno alle ore 19:30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’eliambulanza Pegaso, che ha trasportato il, in condizioni gravissime, all’ospedale San Camillo di Roma. Dai primi riscontri pare che il giovane non fosse da solo quando è precipitato dall’abitazione. Presenti anche gli agenti del Commissariato di, che indagano sulla vicenda. su Il Corriere della Città.

