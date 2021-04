Fiorentina, i convocati di Iachini per il Verona (Di lunedì 19 aprile 2021) Domani la gara tra Verona e Fiorentina aprirà la 32a giornata di Serie A. Dopo il ritiro, Iachini ha reso noti i convocati in casa Fiorentina per la sfida agli scaligeri. Non recupera Kokorin, mentre tra gli assenti figura Borja Valero. Figura in lista anche Milenkovic, nonostante il giocatore sia squalificato e dunque non potrà scendere in campo con i compagni, con l’intento di fare gruppo per una partita delicata e importantissima per i viola. Ecco la lista completa: Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Quarta, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar Attaccanti: Callejon, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic Foto: Sito Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Domani la gara traaprirà la 32a giornata di Serie A. Dopo il ritiro,ha reso noti iin casaper la sfida agli scaligeri. Non recupera Kokorin, mentre tra gli assenti figura Borja Valero. Figura in lista anche Milenkovic, nonostante il giocatore sia squalificato e dunque non potrà scendere in campo con i compagni, con l’intento di fare gruppo per una partita delicata e importantissima per i viola. Ecco la lista completa: Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Quarta, Milenkovic, Maxi Olivera, Pezzella, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar Attaccanti: Callejon, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo ...

