Fiorentina a Verona (martedì, 20,45, Sky): per vincere e basta. Formazioni (Di lunedì 19 aprile 2021) Una sola parola: vincere. E basta. La Fiorentina, reduce dal disastro di Sassuolo (un disastro figlio di un secondo tempo terrificante, dopo una buonissima prima frazione di partita), non può permettersi altro risultato a Verona (marted 20 aprile, ore 20,45, diretta tv su Sky) dopo gli incubi delle ultime 48 ore. Milenkovic squalificato: giocherà Quarta L'articolo proviene da Firenze Post.

