“Fino al 31 luglio” Covid | l’indiscrezione che arriva dal governo Cosa ha in mente Draghi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) In Italia vige lo stato di emergenza dal 31 gennaio 2020. Fu una misura adottata dalConte-bis per affrontare la pandemia da19 in Italia. In quel momento non si poteva neanche immaginaresarebbe successo di lì a qualche mese. Una situazione che si protrae da oltre un anno e solo con i vaccini si può vedere la luce in fondo al tunnel. Come stabilisce la Costituzione, con lo stato di emergenza con lo stato di emergenza alcune deroghe altrimenti concesse ad Enti locali ed istituzioni, passano in mano allo Stato. Ad esempio lo stato di emergenza diventa legittimo in caso di guerra, o di eventi naturali o causati dall’uomo che richiedano interventi straordinari e norme di rapida emanazione. In questi casi l’agilità normativa è un fattore fondamentale. (Continua dopo la foto) Attuallo stato di ...