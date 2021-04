Fine Foods & Pharmaceuticals | CdA assume delibere per passaggio da AIM a STAR

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione in conto terzi di forme solide orali destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica, ha assunto lepropedeutiche al progetto di translisting delle azioni ordinarie e dei warrant dal mercato AIM Italia al mercato Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, eventualmente segmento. Il progetto di translisting sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci già convocata per il prossimo 21 aprile ed è previsto si possa concludere nel primo semestre 2021, sottolinea la società in una nota. Nell’ambito di taliil CdA ha anche approvato le informazioni finanziarie consolidate pro-forma, predisposte ...

Il consiglio di amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione in conto terzi di forme solide orali destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha assunto le delibere ...