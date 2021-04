Film e serie TV: nell’era Netflix crolla il mito della lingua originale (Di lunedì 19 aprile 2021) Il mondo degli appassionati di cinema e serie TV è sempre stato diviso tra i puristi, che preferiscono vedere le opere in lingua originale, e i “pigri” che si trovano più a loro agio con il doppiaggio. Tra gli integralisti della original version c’erano (e ci sono ancora) gli anglofoni, ovvero gli spettatori americani e del Regno Unito, che consideravano addirittura un’offesa ascoltare un attore doppiato. Ma le cose stanno cambiando… Fino a qualche anno fa, prima dell’avvento delle piattaforme di streaming a pagamento, il problema non si poneva perchè la maggiorparte delle produzioni erano americane e la ligua originale, l’inglese, andava bene alla fetta più ampia dei fruitori. Con l’arrivo di Netflix e le altre PayTV, le produzioni nazionali europee e non solo hanno potuto ... Leggi su distantimaunite (Di lunedì 19 aprile 2021) Il mondo degli appassionati di cinema eTV è sempre stato diviso tra i puristi, che preferiscono vedere le opere in, e i “pigri” che si trovano più a loro agio con il doppiaggio. Tra gli integralistioriginal version c’erano (e ci sono ancora) gli anglofoni, ovvero gli spettatori americani e del Regno Unito, che consideravano addirittura un’offesa ascoltare un attore doppiato. Ma le cose stanno cambiando… Fino a qualche anno fa, prima dell’avvento delle piattaforme di streaming a pagamento, il problema non si poneva perchè la maggiorparte delle produzioni erano americane e la ligua, l’inglese, andava bene alla fetta più ampia dei fruitori. Con l’arrivo die le altre PayTV, le produzioni nazionali europee e non solo hanno potuto ...

Advertising

NetflixIT : TU: Non ho mai tempo di vedere un film SEMPRE TU: Ieri ho guardato 8 episodi di una serie e l’ho finita - Inter : ?? | 3, 2, 1... Musica, film e serie TV con @youngy18! Una nuova puntata di 321 è su @DAZN_IT ??… - Inter : ?? | 3, 2, 1... Musica, film e serie TV con Matteo @DarmianOfficial! La nuova puntata di 321 è su @DAZN_IT ??… - bellinandrea1 : @pessimistic_way Guarda la serie che c'è su Netflix da 37 episodi, assolutamente non il film che è una merda. Non c… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Maradona - Sogno benedetto: il teaser trailer della serie Amazon Original dedicata al campione argentino… -