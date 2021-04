FIFA, PES e Football Manager, come verranno influenzati dalla Super League i prossimi capitoli? (Di lunedì 19 aprile 2021) In queste ore sui social si continua a parlare di "Super League", un'organizzazione annunciata domenica dai 12 club più ricchi del mondo che intende riunire 15 squadre permanenti e 5 squadre che si dovranno qualificare per un totale di 30 team che giocheranno al fianco dei tradizionali campionati nazionali. Questa notizia non solo ha preoccupato il mondo del calcio, ma anche i giocatori di FIFA, PES e Football Manager: cambierà qualcosa per questi giochi? Al momento della stesura di questo articolo FIFA e l'UEFA (rispettivamente gli organi di governo mondiali ed europei per il calcio) hanno condannato i piani e le sanzioni potrebbero includere eventuali club e giocatori partecipanti banditi dalle competizioni nazionali e internazionali esistenti. Mentre la notizia è fresca, queste ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 aprile 2021) In queste ore sui social si continua a parlare di "", un'organizzazione annunciata domenica dai 12 club più ricchi del mondo che intende riunire 15 squadre permanenti e 5 squadre che si dovranno qualificare per un totale di 30 team che giocheranno al fianco dei tradizionali campionati nazionali. Questa notizia non solo ha preoccupato il mondo del calcio, ma anche i giocatori di, PES e: cambierà qualcosa per questi giochi? Al momento della stesura di questo articoloe l'UEFA (rispettivamente gli organi di governo mondiali ed europei per il calcio) hanno condannato i piani e le sanzioni potrebbero includere eventuali club e giocatori partecipanti banditi dalle competizioni nazionali e internazionali esistenti. Mentre la notizia è fresca, queste ...

Advertising

darkskywriter : Ma, se organizzano davvero sta Superlega, poi nei giochi di FIFA e PES come faranno? Ah già, rivendono gli stessi i… - Eurogamer_it : Come verranno influenzati giochi come #FIFA, #PES e #FootballManager con l'arrivo della #SuperLeague? - res1lienzadico1 : RT @BuzzoPiscopo: Ora muovetevi ad acquisire i diritti e fate un gioco di calcio fatto bene voi @2K che Fifa e Pes fanno cagare - fredoominter : RT @BuzzoPiscopo: Ora muovetevi ad acquisire i diritti e fate un gioco di calcio fatto bene voi @2K che Fifa e Pes fanno cagare - Eamlaen : RT @BuzzoPiscopo: Ora muovetevi ad acquisire i diritti e fate un gioco di calcio fatto bene voi @2K che Fifa e Pes fanno cagare -