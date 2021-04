Ferrero va alla guerra dei gelati, prodotto dolciario simbolo della storia italiana che oggi vale 2 miliardi di euro l’anno (Di lunedì 19 aprile 2021) In principio furono i biscotti, ora parte pure la guerra dei gelati. La pax dolciaria, com’è noto, è finita nell’autunno 2019. Dopo decenni in cui Barilla si teneva lontano dal territorio della Nutella e Ferrero da quello dei biscotti, i due colossi italiani hanno iniziato a invadere le rispettivi riserve di caccia: il Mulino Bianco ha prodotto la Crema Pan di Stelle, Ferrero i Nutella Biscuits. Parrebbe che a vincere, per ora, sia la multinazionale di Alba: il fatturato 2020 è stimato in aumento del 7,3% a 12,3 miliardi di euro e nel comunicato di febbraio si citano, tra i successi, proprio i nuovi biscotti. Evidentemente alla Ferrero hanno preso gusto alle battaglie commerciali e ora partono all’assalto del settore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) In principio furono i biscotti, ora parte pure ladei. La pax dolciaria, com’è noto, è finita nell’autunno 2019. Dopo decenni in cui Barilla si teneva lontano dal territorioNutella eda quello dei biscotti, i due colossi italiani hanno iniziato a invadere le rispettivi riserve di caccia: il Mulino Bianco hala Crema Pan di Stelle,i Nutella Biscuits. Parrebbe che a vincere, per ora, sia la multinazionale di Alba: il fatturato 2020 è stimato in aumento del 7,3% a 12,3die nel comunicato di febbraio si citano, tra i successi, proprio i nuovi biscotti. Evidentementehanno preso gusto alle battaglie commerciali e ora partono all’assalto del settore ...

