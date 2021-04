Ferrarotti: “Il vero problema della scuola non sono gli studenti né le aule, ma la motivazione dei docenti” (Di lunedì 19 aprile 2021) A La Stampa interviene il sociologo Franco Ferrarotti in merito alla situazione attuale del mondo della scuola. "Il vero problema della scuola, a tutti i livelli, non sono gli studenti né le aule o le lavagne, ma la motivazione dei professori". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) A La Stampa interviene il sociologo Francoin merito alla situazione attuale del mondo. "Il, a tutti i livelli, nongliné leo le lavagne, ma ladei professori". L'articolo .

Advertising

fradepal : RT @orizzontescuola: Ferrarotti: “Il vero problema della scuola non sono gli studenti né le aule, ma la motivazione dei docenti” https://t.… - GaiaToujours : RT @valechindamo: 'Il vero problema della #scuola, a tutti i livelli, non sono gli studenti né le aule o le lavagne, ma la motivazione dei… - orizzontescuola : Ferrarotti: “Il vero problema della scuola non sono gli studenti né le aule, ma la motivazione dei docenti” - valechindamo : 'Il vero problema della #scuola, a tutti i livelli, non sono gli studenti né le aule o le lavagne, ma la motivazion… - scuolainforma : Scuola, Ferrarotti: ‘Il vero problema sono i prof demotivati’ -