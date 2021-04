Fassone | “Il Covid ha accelerato la nascita della Super Lega Napoli? Non ha lo stesso fascino degli altri club”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’ex ds del Milan, Marco, ha parlato in merito allae alla non presenza del. Queste le sue parole: “La tempistica dell’annunciomi ha sorpreso. I 12hanno voluto accelerare un discorso che era già noto. Credevo ad un accordo con il nuovo formatChampions League ma evidentemente c’era qualcos’altro sotto. L’assenza del? Rispetto agli12presenti non ha la stessa ‘audience’ e appeal delle altre. Credo che questo sia il motivo principale. Ilha probabilmenteil processo...

... ma a provarne a spiegare i motivi dell'esclusione è stato Marco, ex dirigente del club ... lha probabilmente accelerato il processo della Superlega. E' indubbio che per rinforzare i ...Marco, ex dirigente anche del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio KissKissNapoli della ... lha probabilmente accelerato il processo della Superlega. E' indubbio che per rinforzare i ...L'ex dirigente di Inter e Milan, Marco Fassone, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli commentando la creazione della Superlega.Il Napoli è stato escluso dalla Superlega Europea che tra le squadre italiano vedrà la presenza delle sole Iter, Juventus e Milan. Una scelta che secondo l’ex dirigente Fassone è dovuta all’Audience.