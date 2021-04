“Fashion confidential” | il nuovo podcast di Mariella Milani sulla moda

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 aprile 2021)settimanali per raccontare incontri indimenticabili, episodi curiosi ed eventi vissuti con i tanti personaggi straordinari delsystem che la giornalista ha avuto la fortuna di conoscere– @Simona FilippiniLaè un settore che vive fra ciò che è stato e ciò che rimarrà. Tutto quello che sta in mezzo è ciò che non si conosce e che non ci si aspetta. Un universo che raccoglie il meglio della creatività, della grandezza fatta di culto per l’arte, bellezza e femminilità, ma anche un dietro le quinte inedito e mai raccontato. Con il tono ironico e tagliente che la contraddistingue da sempre, ce lo racconta la giornalistacon la nuova serieon air da oggi “...