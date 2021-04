Fabrizio Corona | Nuovo Gesto Estremo? Ecco la Verità!

(Di lunedì 19 aprile 2021)dramma per l’ex re dei paparazzi,, che è stato trovato dal personale sanitario con la faccia ricoperta di sangue dopo essersi autolesionato. Cosa è successo questa volta?tutti i dettagli! Torna a far parlare ancora di sé, l’ex re dei paparazzi che non smette di combinare guai. Dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di scarcerarlo e concedergli gli arresti domiciliari,si è volontariamente fatto del male, provocandosi varie ferite sul viso e sulle braccia. La scena che si è presentata alla vista degli operatori sanitari che sono accorsi in suo aiuto è stata raccapricciante: c’era sangue dappertutto! Non appare molto lucido l’imprenditore italiano a cui è stata diagnosticata un’ importante forma di disturbo ...

Advertising

Corriere : Fabrizio Corona esce dal carcere: gli è stata di nuovo concessa la detenzione domiciliare - GenioIncompres8 : Fabrizio Corona si taglia le braccia, il volto coperto di sangue: il video choc su Instagram - evelina_solito : Fabrizio Corona ai domiciliari, altri atti di autolesionismo. A furia di far le finte, forse ci riesce. #fabriziocorona - IamLiuk : @ilpresidenthe Più o meno ciò che penso di Fabrizio corona -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Ma nonostante la sua assenza fisica, ha scritto di proprio pugno un biglietto per ladi ... Covid, l'allarme diPregliasco: 'Dobbiamo abituarci' Pubblicato il 19 - 04 - 2021 alle ore 18:..., ennesimo episodio di autolesionismo. A casa, l'ex re dei paparazzi si è inflitto dei tagli al braccio e si è mostrato per l'ennesima volta in una storia su Instragram in cui esibisce ...Si continua a parlare di Fabrizio Corona dopo il giallo dei video apparsi sui social: il chiarimento su Instagram con un messaggio intenso ...Fabrizio Corona, ennesimo episodio di autolesionismo. A casa, l’ex re dei paparazzi si è inflitto dei tagli al braccio e si è mostrato per l’ennesima volta in una storia su Instragram in cui esibisce ...