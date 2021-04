F1, GP Emilia Romagna 2021. Russell si scusa con Bottas: “Ho imparato la lezione” (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo lo spaventoso incidente di ieri durante il Gran Premio dell’Emilia Romagna, George Russell si è scusato pubblicamente con un lungo post sul proprio profilo Instagram ufficiale. Il giovane britannico della Williams inizialmente aveva accusato Valtteri Bottas per lo schianto che ha coinvolto i due a Imola, ma a freddo cambia decisamente idea: “Non vado fiero di quanto successo ieri – scrive Russell – Sapevo che era una delle nostre migliori occasioni per andare a punti, ma riflettendo a freddo so che avrei dovuto gestire molto meglio la situazione. Mi scuso con Valtteri, con il team e con tutti quelli che si sono sentiti delusi da me. Mi aspetto molto di più da me stesso e in questo weekend ho imparato una dura lezione.” Il post di ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo lo spaventoso incidente di ieri durante il Gran Premio dell’, Georgesi èto pubblicamente con un lungo post sul proprio profilo Instagram ufficiale. Il giovane britannico della Williams inizialmente aveva accusato Valtteriper lo schianto che ha coinvolto i due a Imola, ma a freddo cambia decisamente idea: “Non vado fiero di quanto successo ieri – scrive– Sapevo che era una delle nostre migliori occasioni per andare a punti, ma riflettendo a freddo so che avrei dovuto gestire molto meglio la situazione. Mi scuso con Valtteri, con il team e con tutti quelli che si sono sentiti delusi da me. Mi aspetto molto di più da me stesso e in questo weekend houna dura.” Il post di ...

