F1 | Ferrari migliorata e sulla strada giusta dopo Imola | che cosa è cambiato a Maranello rispetto al 2020?

(Di lunedì 19 aprile 2021) In una F1 dai regolamenti in parte congelati si faceva fatica a intravedere qualdi buono per chi, visto il progetto sbagliato l’anno passato, doveva inseguire. Il riferimento chiaro è alla: la SF1000 era stata una monoposto disastrosa e la chiosa in sesta posizione del campionato costruttoriaveva posto l’accento su una situazione molto critica. Per questo, le attese non erano molte nel campionato 2021, considerando il fatto che la SF21 sarebbe nata sul telaio della monoposto precedente., si può parlare invece di grandi miglioramenti per il Cavallino Rampante. Certo, si è ben lontani da quello per cui la Rossa corre, ovvero vincere il titolo, ma visto il livello in cui si era si deve sottolineare l’ottimo lavoro svolto a. La domanda é: che ...