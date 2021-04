Ex professionista di Amici dice cosa pensa di Martina Miliddi (Di lunedì 19 aprile 2021) Ex di Amici parla di Martina Allievi e professori della scuola di Amici, quest’anno più di altri, sembrano aver attirato maggiormente l’attenzione degli spettatori e a quanto pare anche chi fa questo mestiere da tanti anni. È il caso di Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini. In passato (parliamo del 2012) il ballerino è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 aprile 2021) Ex diparla diAllievi e professori della scuola di, quest’anno più di altri, sembrano aver attirato maggiormente l’attenzione degli spettatori e a quanto pare anche chi fa questo mestiere da tanti anni. È il caso di Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini. In passato (parliamo del 2012) il ballerino è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Ex professionista di Amici definisce Martina “un pupazzetto nelle mani della Cele e della Cucca” #amici20 - SharonStyless : @avrilastanca Non è Lorella cuccarini ma Lorella la professionista di amici, la ballerina - l_Letizia_ : @Fedewendy46 Vabbè Javier quando è entrato ad Amici era già un professionista quindi non paragoniamolo ad Alessandr… - igbrandetta : RT @ilMenestrelloh: La baby Peparini professionista ad Amici 45 #amici20 - Frances68309503 : @brrr71251342 @assvrdo Ovvio. Javier è un professionista di un altro livello, come disse la Cele è troppo bravo. No… -