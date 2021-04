Eurostat: "Nel 2020 salari italiani calati del 7,47%" (Di lunedì 19 aprile 2021) L'Italia è lo stato dell'UE che visto il calo più significativo degli stipendi nel 2020: in totale sono stati persi quasi 40 miliardi. Stipendi in calo in Italia nel 2020: persi 39 miliardi di euro, il dato peggiore in Europa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 19 aprile 2021) L'Italia è lo stato dell'UE che visto il calo più significativo degli stipendi nel: in totale sono stati persi quasi 40 miliardi. Stipendi in calo in Italia nel: persi 39 miliardi di euro, il dato peggiore in Europa su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Eurostat Nel Eurozona, frena di nuovo il settore edilizio a febbraio Di nuovo in contrazione il mercato delle costruzioni nella Zona Euro a febbraio. Secondo l' Eurostat , la produzione nel settore delle costruzioni è scesa del 2,1% dopo il +0,8% registrato a gennaio ed il - 1,4% di dicembre. Nell'Europa dei 27, il settore ha riportato un calo della ...

Eurolandia: costruzioni mettono il freno a febbraio Torna a raffreddarsi il settore delle costruzioni nella zona euro, la cui produzione, nel mese di febbraio, ha segnato un calo mensile del 2,1% (nella Ue dell'1,6%). Lo indica Eurostat, spiegando che a gennaio era aumentata dello 0,8% e dell'1% rispettivamente. Rispetto a un anno prima ...

Eurostat, nel 2020 persi 40 miliardi di salari: Italia peggiore in Ue
L'Italia è lo stato dell'UE che visto il calo più significativo degli stipendi nel 2020: in totale sono stati persi quasi 40 miliardi. Secondo le tabelle Eurostat gli stipendi in Italia hanno subito ...

Eurozona, frena di nuovo il settore edilizio a febbraio (Teleborsa) - Di nuovo in contrazione il mercato delle costruzioni nella Zona Euro a febbraio. Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è scesa del 2,1% dopo il ...

