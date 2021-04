Europei 2021 ginnastica artistica | come vederli in diretta tv e streaming? Palinsesto e calendario Live su OA Sport

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021) Conto alla rovescia per glidi, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Si preannuncia grande spettacolo in terra elvetica, dove verranno messi in palio 12 titoli: i 2 del concorso generale individuale e i 10 delle varie specialità. Il programma non prevede le prove a squadre, la rassegna continentale è riservata esclusivamente agli individualisti. In pedana uomini e donne per cinque giorni imperdibili per tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio: finalmente un evento internazionale di primissima fascia dopo un anno e mezzo di stop forzato a causa della pandemia. L’Italia si presenta con grandi ambizioni: Vanessa Ferrari e Martina Maggio inseguono uno dei due pass olimpici, Giorgia Villa e Alice D’Amato sono in lizza per delle medaglie; Carlo Macchini ed Edoardo ...