EuroNASCAR 2021 | Max Lanza confermato sulla #88 CAAL Racing

(Di lunedì 19 aprile 2021) Camaro #88 – credit: NWES Stephane AzemardCanneoni: “cercheremo di mettere Max nelle migliori condizioni possibili per poter lottare per le prime posizioni della2 e per riscattare la sfortunata stagione 2020” ROMA – E’ un Maxcarico e motivato quello che si appresta a disputare la stagionedella NASCAR Whelen Euro Series. Il pilota romano sarà protagonista della Divisione2 a bordo della fida quanto spettacolare Camaro #88 schierata dal top team, pronto a supportarlo nell’assalto al titolo del Legend Trophy. Dopo la travagliata stagione 2020, Max punta ad essere sicuro protagonista della NASCAR europea, con il preciso obbiettivo di essere assiduo frequentatore della Top5 assoluta. “Non vedo l’ora di ricominciare! Mi manca davvero tanto ...

Il pilota canadese, che tornerà alla guida quest'anno in, è stato sempre molto amato dal pubblico italiano per i suoi commenti pungenti e senza peli sulla lingua, ma il campione del mondo ...... ottenendo quattro podi, sei top 5 e nove top 10 in 15 partenze nell'PRO. "Una squadra ...- entusiasta e fiducioso che abbiamo quanto serve per vincere nella Nascar Whelen Euro Series". ...La Scuderia capitanata da Manfredi Ravetto e Paolo Ruberti porterà in griglia la sua Ferrari 488 Challenge Evo con il confermatissimo Luca Demarchi, che si troverà al fianco il debuttante Nicholas ...