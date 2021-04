Esselunga ha donato 93 milioni in 6 anni con Amici di scuola (Di lunedì 19 aprile 2021) Si chiude la sesta edizione di Amici di scuola, l’iniziativa che ha consentito a Esselunga di distribuire, dal 2015 ad oggi, oltre 93 milioni di euro in materiale didattico e attrezzature informatiche a più di 13.000 scuole italiane proponendo, nell’ultimo anno, un catalogo arricchito di premi pensati per rispondere alle nuove esigenze dettate dal Covid-19: notebook, tablet, monitor, stampanti, lavagne interattive multimediali e corsi di smart teaching per favorire la didattica digitale. Il materiale è stato donato alle scuole dell’Emilia-Romagna (per un totale di 5.325.571,3 euro), Lombardia (66.338.320,5 euro), Piemonte (7.866.451,5), Toscana (11.921.695, 2), Lazio (303.987,6), Liguria (590.067, 3), Veneto (780.214,9). Il programma Amici di scuola ha, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Si chiude la sesta edizione didi, l’iniziativa che ha consentito adi distribuire, dal 2015 ad oggi, oltre 93di euro in materiale didattico e attrezzature informatiche a più di 13.000 scuole italiane proponendo, nell’ultimo anno, un catalogo arricchito di premi pensati per rispondere alle nuove esigenze dettate dal Covid-19: notebook, tablet, monitor, stampanti, lavagne interattive multimediali e corsi di smart teaching per favorire la didattica digitale. Il materiale è statoalle scuole dell’Emilia-Romagna (per un totale di 5.325.571,3 euro), Lombardia (66.338.320,5 euro), Piemonte (7.866.451,5), Toscana (11.921.695, 2), Lazio (303.987,6), Liguria (590.067, 3), Veneto (780.214,9). Il programmadiha, ...

