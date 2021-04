Era ricercato per abusi su minori, preso in Repubblica Dominicana (Di lunedì 19 aprile 2021) Era inserito nella lista Europol dei 19 più pericolosi sex offender ricercati in campo internazionale. Sta rientrando stamattina in Italia da Santo Domingo e verrà immediatamente arrestato Luciano Scibilia,74 anni. L’uomo è segnalato anche sul sito eumostwanted.eu, Most Wanted Fugitives, e da Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams – Rete Europea delle Unità di Ricerche Attive Latitanti). Il 74enne è stato fermato venerdì 16 aprile nella Repubblica Dominicana, al termine di una complessa attività d’indagine svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) insieme agli uomini della Questura di Roma – Commissariato Tuscolano, su delega dalla Procura di Roma e con il coordinamento operativo dell’esperto per la sicurezza a Santo Domingo. Il latitante si trovava a Samanà, località a 200 km a nord dalla capitale, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Era inserito nella lista Europol dei 19 più pericolosi sex offender ricercati in campo internazionale. Sta rientrando stamattina in Italia da Santo Domingo e verrà immediatamente arrestato Luciano Scibilia,74 anni. L’uomo è segnalato anche sul sito eumostwanted.eu, Most Wanted Fugitives, e da Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams – Rete Europea delle Unità di Ricerche Attive Latitanti). Il 74enne è stato fermato venerdì 16 aprile nella, al termine di una complessa attività d’indagine svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) insieme agli uomini della Questura di Roma – Commissariato Tuscolano, su delega dalla Procura di Roma e con il coordinamento operativo dell’esperto per la sicurezza a Santo Domingo. Il latitante si trovava a Samanà, località a 200 km a nord dalla capitale, ...

