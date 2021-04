Eni sarà Platinum Sponsor del Padiglione Italia all’Expo di Dubai (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni parteciperà a Expo 2020 di Dubai in qualità di “Platinum Sponsor” del Padiglione Italia, dove la società racconterà la propria strategia di decarbonizzazione attraverso l’innovazione su tutta la filiera energetica. Eni sarà presente con un’installazione realizzata dallo studio di architettura e innovazione CRA-Carlo Ratti Associati e Italo Rota che ricrea in chiave artistica una coltivazione di microalghe attraverso una cascata di liane tecnologiche, lunghe fino a 20 metri. Dentro ognuna di esse scorrono le microalghe, illuminate a LED: il circuito trasparente diventa così una spettacolare presentazione del processo biologico di crescita delle microalghe nel fotobioreattore, dove nutrendosi di CO2 questi organismi unicellulari producono composti ad alto valore e non ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni parteciperà a Expo 2020 diin qualità di “” del, dove la società racconterà la propria strategia di decarbonizzazione attraverso l’innovazione su tutta la filiera energetica. Enipresente con un’installazione realizzata dallo studio di architettura e innovazione CRA-Carlo Ratti Associati e Italo Rota che ricrea in chiave artistica una coltivazione di microalghe attraverso una cascata di liane tecnologiche, lunghe fino a 20 metri. Dentro ognuna di esse scorrono le microalghe, illuminate a LED: il circuito trasparente diventa così una spettacolare presentazione del processo biologico di crescita delle microalghe nel fotobioreattore, dove nutrendosi di CO2 questi organismi unicellulari producono composti ad alto valore e non ...

Eni sarà Platinum Sponsor del Padiglione Italia all'Expo di Dubai
Eni sarà presente con un'installazione realizzata dallo studio di architettura e innovazione CRA - Carlo Ratti Associati e Italo Rota che ricrea in chiave artistica una coltivazione di microalghe ...

