Energia | Terna | a marzo consumi elettrici a livelli pre-Covid 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - L'indice Imcei elaborato da– che prende in esame e monitora in maniera diretta iindustriali di circa 530 clienti cosiddetti energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale (grandi industrie dei settori ‘cemento, calce e gesso', ‘siderurgia', ‘chimica', ‘meccanica', ‘mezzi di trasporto', ‘alimentari', ‘cartaria', ‘ceramica e vetraria', ‘metalli non ferrosi') – conferma il ritorno sostanziale deiindustriali aipre-: l'indice risulta in crescita del 37,7% rispetto a2020 e dello 0,1% rispetto a2019. Si rileva, inoltre una variazione congiunturale del +2,3% rispetto al mese precedente. In crescita i settori della siderurgia, alimentare e metalli non ferrosi. In flessione, invece, i comparti ...