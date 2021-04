Emofilia, campagna “Articoliamo” fa tappa a Palermo (Di lunedì 19 aprile 2021) Sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, la campagna “Articoliamo” è nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con Emofilia, malattia rara della coagulazione che ha l’artropatia fra le sue complicanze più frequenti. La sesta tappa del tour è approdata a Palermo il 17 aprile, giornata nazionale dedicata alla malattia. Per individuare danni alle articolazioni ed evitare gravi artropatie, il ruolo dell’ecografia resta fondamentale. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 19 aprile 2021) Sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, la” è nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con, malattia rara della coagulazione che ha l’artropatia fra le sue complicanze più frequenti. La sestadel tour è approdata ail 17 aprile, giornata nazionale dedicata alla malattia. Per individuare danni alle articolazioni ed evitare gravi artropatie, il ruolo dell’ecografia resta fondamentale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Emofilia campagna Emofilia. Celestino: "Con 'Articoliamo' più informazione e migliori cure" Così Maria Adelaide Celestino, paziente emofilica e presidente dell'associazione Amici dell'Emofilia Onlus, ha argomentato le caratteristiche di "Articoliamo", campagna per promuovere il benessere ...

Emofilia, Siragusa: "Ecografia articolare fondamentale in diagnosi precoce" ... ha spiegato l'importanza dell'ecografia nella diagnosi precoce delle artropatie nei pazienti emofilici, durante la sesta tappa del tour "Articoliamo", campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di ...

Emofilia, campagna "Articoliamo" fa tappa a Palermo Adnkronos Emofilia, Scaturro: “Fondamentale incontro seriale con il fisiatra” "L'incontro seriale con il fisiatra è fondamentale perché permette di individuare le alterazioni posturali che potrebbero essere alla base di ...

Emofilia, campagna “Articoliamo” fa tappa a Palermo Sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo, la campagna “Articoliamo” è nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con ...

