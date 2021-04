Elisabetta II, primo compleanno da vedova. Una voce: abdicazione (Di lunedì 19 aprile 2021) Elisabetta II il 21 aprile compie 95 anni, il primo dopo 73 senza il marito. Per il gossip inglese c’è la possibilità che lasci il trono Mercoledì prossimo la monarca del Regno Unito Elisabetta II compirà 95 anni. Dopo ben 73 anni sarà il primo compleanno senza il marito, il principe Filippo scomparso dieci giorni fa a 99 anni. Prima dell’aggravarsi delle condizioni di salute e del ricovero in ospedale, la regina aveva trascorso molto tempo da sola con il marito nel castello di Windsor e secondo il gossip lì trascorrerà anche il giorno del suo compleanno con pochissimi intimi in compagnia dei suoi cani. Fino a giovedì la regina e la famiglia sono ufficialmente in lutto, pertanto non ci sanno i tradizionali cannoni di Hyde Park e alla Torre di Londra. Cancellata anche ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021)II il 21 aprile compie 95 anni, ildopo 73 senza il marito. Per il gossip inglese c’è la possibilità che lasci il trono Mercoledì prossimo la monarca del Regno UnitoII compirà 95 anni. Dopo ben 73 anni sarà ilsenza il marito, il principe Filippo scomparso dieci giorni fa a 99 anni. Prima dell’aggravarsi delle condizioni di salute e del ricovero in ospedale, la regina aveva trascorso molto tempo da sola con il marito nel castello di Windsor e secondo il gossip lì trascorrerà anche il giorno del suocon pochissimi intimi in compagnia dei suoi cani. Fino a giovedì la regina e la famiglia sono ufficialmente in lutto, pertanto non ci sanno i tradizionali cannoni di Hyde Park e alla Torre di Londra. Cancellata anche ...

