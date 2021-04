Elisa Isoardi, come sta l’occhio dopo l’Isola dei Famosi? Lei rompe il silenzio (Di lunedì 19 aprile 2021) Elisa Isoardi, rientrata in Italia dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi 2021 per un infortunio all’occhio, svela sui social come sta. Elisa Isoardi rompe il silenzio dopo essere rientrata in Italia e svela come sta l’occhio in seguito all’infortunio durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2021. La conduttrice è stata costretta ad abbandonare l’Honduras per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 aprile 2021), rientrata in Italiaaver abbandonatodei2021 per un infortunio al, svela sui socialsta.ilessere rientrata in Italia e svelastain seguito all’infortunio durante la permanenza suldei2021. La conduttrice è stata costretta ad abbandonare l’Honduras per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

