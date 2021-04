Elezioni Roma 2021: cosa dicono gli ultimi sondaggi? (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono Carlo Calenda e Nicola Zingaretti i due nomi che riscuotono un maggior consenso tra gli elettori. A sostenere quanto detto è l’ultimo dei sondaggi sulle Elezioni di Roma 2021. La consultazione in questione è stata realizzata da Winpoll ed è stata pubblicata dal Sole 24 Ore. Il sondaggio si basa sull’opinioni di 1.000 cittadini Romani maggiorenni che potranno votare nel corso delle Elezioni Comunali che si terranno a ottobre 2021. sondaggi Elezioni Roma 2021: chi è in testa? Gli ultimi sondaggi relativi alle Elezioni di Roma 2021 sono stati riportati dal Sole 24 Ore. Da questo ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono Carlo Calenda e Nicola Zingaretti i due nomi che riscuotono un maggior consenso tra gli elettori. A sostenere quanto detto è l’ultimo deisulledi. La consultazione in questione è stata realizzata da Winpoll ed è stata pubblicata dal Sole 24 Ore. Ilo si basa sull’opinioni di 1.000 cittadinini maggiorenni che potranno votare nel corso delleComunali che si terranno a ottobre: chi è in testa? Glirelativi alledisono stati riportati dal Sole 24 Ore. Da questo ...

