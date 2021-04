Elezioni in Germania, Annalena Baerbock è la candidata dei Verdi (Di lunedì 19 aprile 2021) Annalena Baerbock è la candidata dei Verdi per le prossime Elezioni in Germania. Per lei si tratta di una ‘scommessa’ molto importante. BERLINO (Germania) – Annalena Baerbock la candidata dei Verdi per le prossime Elezioni in Germania. Il gruppo ha deciso di puntare sulla giovane politica ex tuffatrice per provare a succedere ad Angela Merkel. “Io mi candido – ha detto subito dopo l’annuncio, riportata dal Corriere della Sera – per il cambiamento. La politica vive di questo. Gli altri sono per lo status quo“. Chi è Annalena Baerbock Nata vicino ad Hannover, Annalena Baerbock ha studiato alla ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021)è ladeiper le prossimein. Per lei si tratta di una ‘scommessa’ molto importante. BERLINO () –ladeiper le prossimein. Il gruppo ha deciso di puntare sulla giovane politica ex tuffatrice per provare a succedere ad Angela Merkel. “Io mi candido – ha detto subito dopo l’annuncio, riportata dal Corriere della Sera – per il cambiamento. La politica vive di questo. Gli altri sono per lo status quo“. Chi èNata vicino ad Hannover,ha studiato alla ...

