Egitto, incidente ferroviario: 11 morti e quasi 100 feriti (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - E' di 11 morti e 98 feriti il bilancio fornito dal ministero egiziano della Sanità del nuovo A seguito dell'incidente sono stati arrestati il conduttore del treno, il suo assistente ed altri otto funzionari delle ferrovie. Lo scorso 26 marzo due treni si sono scontrati nell'Egitto centrale provocando la morte di 19 persone. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - E' di 11e 98il bilancio fornito dal ministero egiziano della Sanità del nuovo A seguito dell'sono stati arrestati il conduttore del treno, il suo assistente ed altri otto funzionari delle ferrovie. Lo scorso 26 marzo due treni si sono scontrati nell'centrale provocando la morte di 19 persone.

