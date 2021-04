Egitto, incidente ferroviario: 11 morti e quasi 100 feriti (Di lunedì 19 aprile 2021) E' di 11 morti e 98 feriti il bilancio fornito dal ministero egiziano della Sanità del nuovo incidente ferroviario che ieri ha coinvolto un treno passeggeri nei pressi del Cairo. Secondo quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) E' di 11e 98il bilancio fornito dal ministero egiziano della Sanità del nuovoche ieri ha coinvolto un treno passeggeri nei pressi del Cairo. Secondo quanto ...

