Egitto, incidente ferroviario: 11 morti e quasi 100 feriti (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – E' di 11 morti e 98 feriti il bilancio fornito dal ministero egiziano della Sanità del nuovo incidente ferroviario. Secondo quanto riferito dalle autorità, quattro vagoni del treno, partito dalla capitale egiziana e diretto nella provincia del Delta del Nilo di Mansoura, hanno deragliato nei pressi della città di Qalyubia.

