Effetto Superlega, anche il Manchester United vola in Borsa (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli effetti della Superlega cominciano a riversarsi anche sul mercato azionario. In seguito all'annuncio della creazione della nuova competizione, il titolo del Manchester United è cresciuto del 5,07% nel pre-listino. La società inglese è quotata presso Wall Street, anche alla luce della proprietà americana dei Glazer che dal 2003 controlla il club.

