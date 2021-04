“Educare una moglie adolescente”, pubblicato il nuovo volume di Pietro Germi (Di lunedì 19 aprile 2021) È stato pubblicato il nuovo lavoro letterario del professor Pietro Gelmi che si é impegnato in in questa importante traduzione dal francese medievale, affiancato da Gabriella Gelmi. Il libro, intitolato “Educare una moglie adolescente”, è tradotto da un testo intitolato “La Ménagier de Paris”, scritto alla fine del XIV secolo e finora mai tradotto in italiano. Racconta la vita di una famiglia benestante nella sua quotidianità. In particolare, descrive le fatiche di una moglie giovanissima (fino a pochi secoli fa, per una ragazza, era normale sposarsi ancora adolescente), inesperta della condotta e dei doveri di una sposa cristiana e incapace di organizzare la vita domestica. La sposa-bambina, chiede così aiuto al marito, il quale scrive questo trattato ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 aprile 2021) È statoillavoro letterario del professorGelmi che si é impegnato in in questa importante traduzione dal francese medievale, affiancato da Gabriella Gelmi. Il libro, intitolato “una”, è tradotto da un testo intitolato “La Ménagier de Paris”, scritto alla fine del XIV secolo e finora mai tradotto in italiano. Racconta la vita di una famiglia benestante nella sua quotidianità. In particolare, descrive le fatiche di unagiovanissima (fino a pochi secoli fa, per una ragazza, era normale sposarsi ancora), inesperta della condotta e dei doveri di una sposa cristiana e incapace di organizzare la vita domestica. La sposa-bambina, chiede così aiuto al marito, il quale scrive questo trattato ...

