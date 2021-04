Ecco le Regioni che rischiano di rimanere in zona arancione (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 26 aprile il governo re-introdurrà la zona gialla, sospesa dal precedente decreto Covid. Molte Regioni sperano di poter entrare nella fascia con meno restrizioni, potendo così riaprire bar, ristoranti, cinema, teatri e musei. Per capire chi finirà in zona gialla e chi no, però, bisognerà prima vedere se cambieranno i parametri per la suddivisione del’Italia in diversi colori, magari introducendo anche il criterio delle vaccinazioni annunciato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi: l’ipotesi avanzata al momento è quello di avere una soglia minima di over 80 già vaccinati per entrare in zona gialla e questo limite potrebbe essere del 70% o dell’80%. Nonostante siano molte le Regioni che sperano nel giallo, ce ne sono altre che invece probabilmente resteranno in arancione, ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 26 aprile il governo re-introdurrà lagialla, sospesa dal precedente decreto Covid. Moltesperano di poter entrare nella fascia con meno restrizioni, potendo così riaprire bar, ristoranti, cinema, teatri e musei. Per capire chi finirà ingialla e chi no, però, bisognerà prima vedere se cambieranno i parametri per la suddivisione del’Italia in diversi colori, magari introducendo anche il criterio delle vaccinazioni annunciato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi: l’ipotesi avanzata al momento è quello di avere una soglia minima di over 80 già vaccinati per entrare ingialla e questo limite potrebbe essere del 70% o dell’80%. Nonostante siano molte leche sperano nel giallo, ce ne sono altre che invece probabilmente resteranno in, ...

Advertising

Corriere : Come funzionerà il pass per spostarsi tra regioni? Ecco quali sono le 3 ipotesi allo studio - you_trend : ???? Ecco l'andamento della % di popolazione over 80 vaccinata con almeno una dose nelle regioni italiane, dal 1° gen… - GHERARDIMAURO1 : Riaperture, dal 26 aprile torna la fascia gialla e la libertà di spostarsi fra le regioni. Ecco come - ilmessaggeroit : Riaperture, dal 26 aprile torna la fascia gialla ?e la libertà di spostarsi fra le Regioni. Ecco come - marcomarasco : RT @milanobiz: ???? Pass per spostamenti tra Regioni, ecco di cosa si tratta e come ottenere il documento per spostarsi ???? -