“É sempre mezzogiorno” | ravazzate siciliane di Fulvio Marino

(Di lunedì 19 aprile 2021) Inizio di settimana all’insegna della golosità sfrenata, cone con la rosticceria palermitana. Il panificatore piemontese si cimenta nella preparazione di uno dei ‘pezzi’ più celebri e golosi della rosticceria siciliana, le, ovvero dei panini ripieni di ragù alla siciliana.Ingredienti 500 g farina tipo 0, 30 g zucchero, 260 g acqua. 60 g strutto, 12 g lievito di birra fresco, 10 g sale, 300 g ragù di carne e piselli ProcedimentoIn una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina 0, lo zucchero ed il lievito di birra sbriciolato. Aggiungiamo gran parte dell’acqua, mescoliamo e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Impastiamo per qualche minuto e, quando il panetto è liscio ed omogeneo, aggiungiamo lo strutto, poco per volta, impastando fino a farlo assorbire completamente. Copriamo con la ...

Nella puntata di questo lunedì di È sempre Mezzogiorno il panificatore Fulvio Marino ha proposto le ravazzate siciliane.