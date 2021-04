E’ nata Vera, l’annuncio social di Martina Panagia (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 16 aprile è nata Vera, la figlia di Martina Panagia. E’ stata la stessa conduttrice di X-Style a darne l’annuncio, su Instagram. La sua assenza sui social era sospetta e in molti avevano pensato che il parto fosse imminente. Il post di Martina Panagia Martina Panagia ha condiviso un dolcissimo post in cui stringe la manina di Vera. “Siamo felicissimi e scoppiamo di amore. Stiamo bene, ma abbiamo avuto e abbiamo ancora bisogno di qualche giorno in più per riprenderci. Torniamo presto” ha scritto la neomamma, dall’ospedale. Poi nelle storie, qualche chiarimento in più, ai follower. Martina non ha nascosto la stanchezza e la difficoltà del parto. Sono ancora ricoVerate ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il 16 aprile è, la figlia di. E’ stata la stessa conduttrice di X-Style a darne, su Instagram. La sua assenza suiera sospetta e in molti avevano pensato che il parto fosse imminente. Il post diha condiviso un dolcissimo post in cui stringe la manina di. “Siamo felicissimi e scoppiamo di amore. Stiamo bene, ma abbiamo avuto e abbiamo ancora bisogno di qualche giorno in più per riprenderci. Torniamo presto” ha scritto la neomamma, dall’ospedale. Poi nelle storie, qualche chiarimento in più, ai follower.non ha nascosto la stanchezza e la difficoltà del parto. Sono ancora ricote ...

Advertising

Antonio00806771 : @SpudFNVPN @SpudFNVPN può mai un Lipsia società nata da pochi anni , far parte di queste grandi club ? E qui che a… - StalinZio : @ZamaraMatia Quella vera si chiama 'YouPol', ed esiste dal 2018 se non sbaglio, ma è nata per raccogliere segnalazi… - Rosanna52702609 : @Sandro08731752 Non ho detto che la coppia è finta ma di certo non è nata spontaneamente . E soprattutto vera o no… - nicolasvillar12 : RT @vogue_italia: L'abito da sposa dei sogni è firmato Vera Wang Bride ?? Ecco le foto della collezione nata con Pronovias Group https://t.c… - OlgaStefano4 : RT @vogue_italia: L'abito da sposa dei sogni è firmato Vera Wang Bride ?? Ecco le foto della collezione nata con Pronovias Group https://t.c… -