È nata la Superlega Nella notte l’annuncio ufficiale che spacca il mondo del calcio Dentro ci sono anche le big della Serie A

(Di lunedì 19 aprile 2021) Èla. I club fondatori hanno diffuso il comunicato con il quale annunciano la nascitanuova competizione europea. Con un comunicato diramato intorno alla mezza, dodici club europei – club di primissimo piano, per intenderci – hanno annunciato la nascitanonostante nelle ultime ore siano arrivate minacce pesanti da parte delle leghe nazionali eUefa, che ha minacciato l’esclusione delle partecipanti dalle competizioni europee e dalle competizioni nazionali. Luka ModricNasce ufficialmente la: il comunicato “Dodici prestigiosi club europei hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : È nata la Superlega! Tempi cortissimi: l'intenzione è partire già ad agosto 2021 - sechesi : ?? Comunicato ufficiale: è nata la #SuperLeague #Superlega - capuanogio : +++ E' nata la #Superlega ++ - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: È nata la Superlega! Corriere dello Sport: 'Scontro totale, causa da 50 miliardi' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: È nata la Superlega! Gazzetta dello Sport: 'Il nostro calcio rischia di finire' -

Ultime Notizie dalla rete : nata Superlega

20 squadre nel nuovo progetto: il format della competizione La. Come funzionerà il nuovo torneo? Quando inizia? 'La Super League è una nuova competizione europea tra 20 club che comprendono 15 club fondatori e 5 qualificati annualmente. Ci ..."La", l'annuncio di 12 club: terremoto nel calcioE' nata la Superlega e il calcio europeo viene scosso da un terremoto. "Dodici prestigiosi club europei hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica ...Su Tuttosport: "Ma siete pazzi?“. La SuperLega uccide il calcio. Xavier Jacobelli. Non per soldi ma per denaro. Florentino Perez, 74 anni presidente del Real e dellaSUperLega, nata ...