È morto a 77 anni Luigi Covatta, ex politico socialista e direttore della rivista "Mondoperaio" (Di lunedì 19 aprile 2021) Domenica è morto a Roma Luigi Covatta, ex parlamentare del Partito socialista Italiano (PSI) e direttore di Mondoperaio, rivista mensile di politica e cultura fondata nel 1948 da Pietro Nenni, uno dei leader storici del PSI. Covatta aveva 77 anni.

