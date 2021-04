“È lui il mio fidanzato”. Mia Ceran lo presenta dopo l’annuncio della gravidanza: chi è Federico (Di lunedì 19 aprile 2021) La notissima conduttrice di Quelli che il calcio è in vena di confessioni, e i principali tabloid rosa le sono immensamente grati. Appena finito di far metabolizzare ai fan la notizia della gravidanza, Mia Ceran si è lasciata andare in un’altra succulenta rivelazione, quella del suo compagno. Il padre del futuro pargoletto è apparso in una foto postata proprio dalla conduttrice, che lo vede immerso in un tenero abbraccio alla sua dolce metà e al loro cane, Tito. La foto, corredata da una calorosa didascalia di ringraziamenti verso l’affetto dimostrato dai follower per l’annuncio della dolce attesa, è subito diventata oggetto di pettegolezzo. Mia Ceran incinta, chi è il fidanzato Federico “A tutti voi che avete scritto o mandato un ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 19 aprile 2021) La notissima conduttrice di Quelli che il calcio è in vena di confessioni, e i principali tabloid rosa le sono immensamente grati. Appena finito di far metabolizzare ai fan la notizia, Miasi è lasciata andare in un’altra succulenta rivelazione, quella del suo compagno. Il padre del futuro pargoletto è apparso in una foto postata proprio dalla conduttrice, che lo vede immerso in un tenero abbraccio alla sua dolce metà e al loro cane, Tito. La foto, corredata da una calorosa didascalia di ringraziamenti verso l’affetto dimostrato dai follower perdolce attesa, è subito diventata oggetto di pettegolezzo. Miaincinta, chi è il“A tutti voi che avete scritto o mandato un ...

